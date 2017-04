OnePlus 5 : le design du 3T avec un double capteur

OnePlus pourrait prochainement présenter un successeur au OnePlus 3T. Connu sous le nom de OnePlus 5, ce nouveau smartphone fait l’objet d’un rendu visuel conçu par India Today, lequel s’est basé sur les rapports de personnes ayant eu le téléphone entre les mains.

On n’y voit que le dos de l’appareil, mais cette image contient déjà de belles informations. Il reprend globalement les lignes du 3T avec notamment une face arrière en métal brossé. La plus importante est que OnePlus serait prêt à céder aux sirènes du double capteur photo. Huawei, LG, Honor, Apple et même Wiko y sont passés. OnePlus aurait tort de se priver de cette fonctionnalité à la mode.



On note aussi la disparition d’une bande antenne sur cette face. Enfin, aucune trace d’un capteur d’empreinte ici. Il se situerait donc à l’avant, sans doute sur le bouton d’accueil, à l’instar du OnePlus 3T. Bien évidemment, ce ne sont que des spéculations, la version ayant servi à ce rendu n’étant qu’un prototype.



D’autres rumeurs traitent de la configuration de ce OnePlus 5. Il serait équipé d’un écran Amoled de 5,5 pouces. Sa définition pourrait être Full HD, comme le 3T, ou être poussée jusqu’à 2560 x 1440 pixels. Au coeur de l’appareil se nicherait un Snapdragon 835, fleuron actuel de Qualcomm. 6 ou 8 Go de mémoire vive accompagneraient ce processeur. Enfin, le stockage y serait limité à 64 Go intégrés, sans possibilité d’extension via microSD.

>>> [Test] Oneplus 3T : le meilleur rapport qualité/prix Android ?