C'est officiel, le OnePlus5 aura son Snapdragon 835

Le constructeur de smartphone chinois s’apprête à dévoiler l’OnePlus 5. Et la société chinoise a même décidé de se focaliser sur son futur porte-étendard puisqu’elle a annoncé l’arrêt de la production de son smartphone 3T. Et si les fuites s'accumulent il est une information qui vient de se confirmer : la présence d'un Snapdragon 835.

Dans un communiqué de presse, le constructeur déclare qu’il va s’appuyer sur le processeur Snapdragon 835 de Qualcomm afin de fournir une « base pour des performances fluides, puissantes et efficaces ». Pour la partie logicielle, les solutions avancées par l’entreprise demeurent encore floues. Mais la mise à jour d’OxygenOS pour le OnePlus5 promet de s’attaquer à la gestion des applications et des ressources du système. Ces deux annonces ont un but commun : effacer tout doute quant aux performances du prochain modèle de OnePlus. En effet, le OnePlus 3T a connu un problème de latence de l’interface à son lancement qui a nécessité un correctif pour être résolu. Pas question cette fois-ci de laisser entendre que le smartphone manquerait de puissance.

En tout cas, les fuites provenant de Geekbench montrent déjà des performances appréciables face au Samsung Galaxy S8 + ou encore au Sony Xperia XZ Premium.

> > > Voir le [Test] Moto G5 Plus : faut-il craquer pour le grand format de Lenovo ?