Tomb Raider est maintenant jouable sur votre navigateur

Il est possible de jouer au premier Tomb Raider depuis un simple navigateur. Plus précisément, les responsables de ce projet ont mis à disposition des internautes le second niveau du jeu, intitulé « La ville de Vilcabamba. »

Depuis quatre dernières années, une poignée de développeurs a travaillé sans relâche afin de recréer les cinq premiers épisodes de la saga Tomb Raider, et cela, en ne partant d’absolument rien. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir demandé à Square Enix (à qui appartient Eidos, éditeur originel de Tomb Raider) le code source du jeu ou tout autre élément qui aurait pu faciliter cette adaptation.

>>> Jouer au niveau « La ville de Vilcabamba » d'OpenTomb

Néanmoins, « toutes les tentatives […] ont été vaines, en dépit des nombreuses pétitions de la communauté. » Aussi, ils se sont retroussé les manches et sous le nom OpenTomb ont commencé à développer une copie du jeu à la main. Ils ont construit leur propre moteur graphique et écrit leur propre code, lequel a pu tirer parti des avantages de processeurs et des cartes graphiques modernes.



Ce nouveau départ est une chance en définitive puisque comme l’expliquent les développeurs sur GitHub, « peu importe que votre patch soit fignolé [dans le cas d’une mise à jour du jeu original, NDLR], vous êtes limité par les données originales. Pas de nouvelles fonctions, pas d’améliorations graphiques, pas de nouvelles structures. Vous n’êtes pas limité avec un moteur open-source. »



Le résultat de ce travail acharné peut être essayé par tous, par l’intermédiaire d’un simple navigateur. Si les graphismes ont été lissés, le gameplay demeure identique au jeu original et Lara y est toujours aussi rigide.