Opera intègre Facebook Messenger, Whatsapp et Telegram dans votre navigateur web

Opera a lancé une nouvelle version de son interface baptisée Opera Reborn. L’éditeur ne cesse de renouveler son navigateur web pour faire face à ses concurrents tels que Google Chrome. Avec Opera Reburn, vous pourrez tenir vos conversations à jour plus facilement. Le navigateur web a réorganisé son interface de façon à avoir un accès plus facile et plus rapide à vos messageries préférées telles que Whatsapp, Facebook Messenger et Telegram. Désormais, avec la nouvelle version, vous pourrez accéder à ces messageries depuis la barre latérale sur le côté gauche.

Avec cette nouvelle intégration, vous pourrez discuter avec vos contacts plus rapidement sans utiliser votre smartphone ou différentes fenêtres de navigation. Les différentes messageries se présentent sous forme de bouton et une fenêtre s’ouvre lorsque vous entamez une conversation. La page web ouverte se décale vers la droite de sorte que vous pouvez discuter tout en continuant de surfer sur Internet.

Vous pouvez non seulement passer d’une messagerie à une autre, mais vous pouvez également partager des images avec vos contacts simplement en faisant glisser un document.

Opera Reborn est disponible dès à présent, mais uniquement en version bêta.



