Opera Max (Android) veut empêcher Facebook de vous espionner

En attendant son navigateur du futur Neon, la société norvégienne Opera Software améliore ses logiciels existants. Son application Android Opera Max vient de recevoir une mise à jour vers la version 3.0. En plus d’un changement dans l’interface, l’entreprise introduit un ensemble de fonctionnalités qui touche à la gestion de la connexion internet et à l’économie de données.

Opera Max est capable de gérer individuellement les applications et va plus loin que les fonctions par défaut disponibles sur Android. Il est possible de surveiller les programmes qui consomment le plus de données. Une option permet ensuite de les bloquer pour qu’ils n’accèdent pas à la connexion internet. L’utilisateur limite ainsi sa consommation de données, mais bénéficie également d’une première protection contre les trojans. Agissant en arrière-plan, ces programmes malveillants transmettent sans autorisation des informations sensibles vers un serveur pirate.

Quant à Facebook, Opera Max 3 propose une connexion VPN qui réduit de moitié la quantité de données consommées. Selon la société norvégienne, la nouvelle version permet 60 % d’économie pour Instagram, 40 % pour LINE et 50 % pour Pinterest. Opera Max 3 est déjà disponible sur Google Play Store.

