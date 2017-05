Opera : avec Reborn, le navigateur subit un gros lifting

Même si l'avenir d'Opera est désormais lié à celui de Chromium, le navigateur n'a de cesse de s'enrichir et de tenter de distancer les autres navigateurs en termes de fonctionnalités. A ce titre, la toute nouvelle version d'Opera, baptisée Reborn, livre tout un lot d'innovations qui méritent vraiment le coup d'œil.



Lancée en janvier dernier, la mouture « Neon » d'Opera constituait en réalité une phase expérimentale du navigateur. La véritable nouvelle édition d'Opera est en fait baptisée Reborn. Première nouveauté : dans sa version 45, le navigateur offre un accès rapide aux outils de messagerie instantanée de Facebook Messenger, WhatsApp et Telegram. En conséquence, plus besoin d'ouvrir une page Facebook pour dialoguer avec ses amis : tout se déroule directement depuis la barre située à gauche de l'écran.



Autre nouveauté, plus esthétique cette fois : le navigateur profite désormais d'un mode d'affichage plus sombre qu'à l'accoutumée. Une démarche qui n'est pas sans rappeler le mode foncé de Windows 10. Notez au passage qu'll est toujours possible de basculer vers le mode d'affichage classique. Opera bénéficie par ailleurs d'une nouvelle fonction concernant le blocage publicitaire : lorsque l'on active ou désactive l'adblocker, la page est désormais rechargée automatiquement.



Dernières innovations : les utilisateurs disposent d'un contrôle sur les listes chargées par l'adblocker d'Opera, tandis que le navigateur gère davantage de cartes graphiques et leurs possibilités de décodage matériel pour la vidéo. Enfin, pour davantage de sécurité, un message d'alerte avertit l'utilisateur dès qu'il tente d'entrer son numéro de carte bancaire ou son mot de passe sur une page non sécurisée (dont l'URL ne commence pas par HTTPS, en somme).



Télécharger Opera 45 pour Windows

Télécharger Opera 45 pour macOS

Télécharger Opera pour Linux