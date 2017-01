Bouygues supprime ses bonus Spotify et CanalPlay Start

Bouygues Télécom bouscule ses forfaits Sensation et remplace ses options gratuites Spotity et CanalPlay Start par des offres qui intéresseront moins de consommateurs : Studio+ et L’Equipe.

Jusqu’alors, Bouygues offrait un bonus au choix sur ses forfaits Sensation. Les abonnés qui payaient le prix fort pouvaient ainsi choisir entre Spotity, CanalPlay Start, Gameloft et B.tv. De ces quatre options, seules les deux dernière restent au catalogue.



Spotify et CanalPlay Start disparaissent et avec eux leurs offres de musiques et cinéma illimités. Un coup dur pour les abonnés Bouygues Télécom qui vont devoir se rabattre sur Gameloft et B.tv ou bien sur les deux nouvelles : Studio+ et L’Equipe. La première distille de courtes séries TV de 10 minutes, produites par Vivendi. Plus connue, en revanche, l’option l’Equipe donne accès à l’offre 100 % numérique du quotidien.



Côté tarif, Studio+ est habituellement facturé 4,99 €/mois alors que l’abonnement à l’application l’Equipe s’élève à 11,99 €/mois. A noter que quelque soit l’option choisie, sa gratuité n’est valable que durant les 24 premiers mois d’abonnement.

