Un ordinateur Apple-1 vendu aux enchères pour « seulement » 115 000 euros

Un des rares ordinateurs Apple-1 qui est encore disponible vient d’être vendu aux enchères pour 130 000$ soit environ 115 000 euros. C’est une somme malheureusement bien inférieure à ce qui été attendu.

La vente aux enchères a eu lieu vendredi dernier en Allemagne. Des experts avaient annoncé que l’ordinateur serait vendu pour 320 000$, une somme bien plus élevée que les 130 000$ atteints. L’Apple-1 a finalement été acheté par un ingénieur allemand qui collectionne les vieux ordinateurs.

L’Apple-1 vendu ce vendredi est l’un des exemplaires le mieux préservé parmi les rares qui puissent rester. L’ordinateur est en effet encore en état de fonctionner. Il a été vendu avec des documents rares tels que le manuel d’origine, un diagramme du circuit imprimé et de nombreuses notes écrites lors de conversations téléphoniques entre Steve Jobs et Steve Wozniak.



L’ordinateur fait partie des huit Apple-1 encore en circulation. Ce n’est pas la première fois qu’un Apple-1 est vendu aux enchères. Un exemplaire signé par Wozniak avait été vendu pour 636 000 dollars en 2013.



