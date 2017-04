Et si le nouveau Mac Pro ressemblait à ça ?

CURVED/labs: der modulare Mac Pro

La semaine dernière, Apple a confirmé être en train de travailler sur un nouveau concept pour relancer son Mac Pro, qui a largement été négligé au profit d’autres produits depuis 2013. Le constructeur en a profité pour annoncer que son nouveau modèle « rafraichi » ne serait pas disponible cette année. Cela n’a pas empêché des designers d’imaginer à quoi ce nouveau modèle pourrait ressembler.



Un laboratoire basé en Allemagne a pris l’initiative d’envisager un terminal au design modulaire accompagné d’un affichage professionnel. Ce concept représente un Mac Mini à pose verticale disposant d’une barre d’action tactile sur le devant. D’autre part, ce Mac Pro pourrait pivoter sur les côtés afin de permettre aux utilisateurs de brancher divers périphériques.



Ces périphériques pourraient être des cartes graphiques faciles à installer, mais aussi des disques durs, des SSD, et bien d’autres choses encore. Même une prise jack serait ajoutée. Concernant la partie affichage, les designers ont imaginé un écran Retina ultra fin et ultra HD de 27 pouces dont les ports USB se trouveraient à l’arrière.



Il va de soi que l’apparence finale du futur Mac Pro choisie par Apple sera différente de celle-ci, mais comme le suggère le laboratoire, tant que le nouveau modèle n’est pas sorti, il est tout à fait permis de rêver un peu et imaginer toutes les possibilités de cet ordinateur.