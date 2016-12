Le nouveau Chromebook de chez Asus aurait fuité

C’est le site Chrome Unboxed qui a relevé un inventaire de produit sur Newegg comportant un modèle de pc portable Asus pas encore annoncé officiellement. Répondant au nom de C302CA, ce chromebook convertible serait le petit nouveau de chez Asus. Tout comme le ASUS Flip son système d’exploitation serait Chrome OS et il disposerait d’un écran se rabattant à 360 degrés. Cependant, malgré leur ressemblance, le C302CA ne sera pas une simple amélioration du Chromebook Flip mais réellement un PC portable d’une toute nouvelle série sur le marché du Chromebook en 2017.

Un nouveau type de chromebook chez Asus

Alimenté par un processeur Intel Core m3 cadencé à 2.2 GHz, le C302CA serait doté d’un écran tactile de 12.5 pouces, pour une résolution max de 1080p (full HD), pouvant se retourner pour une transformation en tablette. Tout comme beaucoup de machines à venir, celle-ci serait passée au port USB-C (on en compte 2 dessus) et d’un lecteur de micro carte SD. Il serait question de 4 Gb de mémoire vive pour une capacité de stockage de 64GB (peut-être que d’autres versions du modèle seront commercialisées avec plus d’espace de stockage).



Rien n’est sûr, mais le nouveau Chromebook d’Asus devrait se vendre aux alentours de 480 euros. Beaucoup d’informations encore à confirmer, chose qui sera probablement faite lors du CES 2017.