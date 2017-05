Ordinateurs portables : pourquoi les constructeurs changent la forme des touchpad ?

Le pavé tactile est incontournable quand il n’y a aucune souris à portée de main. Pour les gamers, cette option n’est pas envisageable et certains préfèrent utiliser des souris spécialisées comme la Lancehead de Razer ou la G900 de Logitech. Ils s’épargnent ainsi les touchpad des ordinateurs portables qui deviennent de plus en plus inconfortables alors que les constructeurs proposent de nouveaux designs.

Plus esthétique et moins pratique

La tendance est bien au changement de la forme des touchpads. C’est le cas d’Acer avec son nouveau laptop gamer Predator Triton 700. L’entreprise a opté pour une disposition surprenante : installer le pavé tactile en dessous de l’écran, bien avant le clavier. Certes le Gorilla Glass lui évite toutes rayures, mais l’expérience utilisateur n’est pas toujours au rendez-vous. Le clic droit ou gauche devient très pénible. Lenovo n’a guère fait mieux avec Legion Y520, son ordinateur portable gamer sorti en février dernier. Le touchpad s’y décline en une surface trapézoïdale qui réduit la marge de manœuvre. Il en est de même chez Acer et Asus où le lecteur d’empreinte digitale se positionne dans un coin du pavé tactile alors qu’un autre emplacement aurait été plus adéquat. Enfin, le Samsung Notebook Odyssey (qui n'est pas disponible en France) aurait pu relever la barre, mais les lumières LED rouges qui entourent son touchpad ne servent qu’à susciter lui donner un effet sapin de Noël dont on se serait bien passés.



Nos confrères de Laptop Mag (qui comme Tom's Guide appartient au groupe Purch) ont ainsi demandé au constructeurs d'ordinateurs portables de leur expliquer l'évolution des touchpad et la raison de ces changements. Dans la plupart des cas l'argument du design est utilisé pour expliquer les différentes innovations sur les touchpad, mais force est de constater qu'aujourd'hui très peu d'entre elles ont réussi à convaincre.

