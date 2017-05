Osmosis : la prochaine série futuriste de Netfix est française

Netflix prépare une nouvelle série originale française. Intitulée Osmosis, il s’agit d’une série futuriste composée de 8 épisodes. Netflix investit de plus en plus sur le marché européen et le marché français en particulier.

La série se déroule à Paris dans un futur proche. Une nouvelle technologie réussit l’impossible en déchiffrant le code de l’amour. L’application du nom d’Osmosis tiendrait la promesse de rencontrer son âme sœur. À l’aide d’implants au cerveau, l’application étudie vos pensées et trouve votre partenaire idéal. Toutefois, trouver l’amour comporte également un prix qu’on découvrira dans la série.

C’est un nouveau genre qu’a décidé d’explorer Netflix avec cette série d’anticipation. Osmosis sera produite par Aude Albano etClaude Chelli (Versailles). Elle a été créée par Audrey Fauché qui a également travaillé sur Les Revenants et Borgia.



Osmosis sera entièrement tourné en France à partir de l’année prochaine. La série sera proposée au marché français mais également au marché international de Netflix.



