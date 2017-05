OSVehicle annonce sa voiture modulaire, autonome et connectée

EDIT, la voiture voiture modulaire et connectée

Les grands noms de l'automobile se lancent dans la construction de voitures autonomes tout comme les startups. Pour s’imposer, ces jeunes entreprises n’hésitent pas à proposer des idées innovantes. C’est notamment le cas d’OSVehicle qui travaille sur un concept de voiture autonome modulaire depuis un an.

Le prototype a été baptisé EDIT et se destine au commerce B2B, aux services de partage de véhicules ou à la livraison sans conducteur. La startup s’appuie sur l’aspect modulaire de la voiture pour séduire les grandes entreprises. Ces dernières pourront la personnaliser selon leur nécessité et y apposer leurs marques. Pour un livreur de produit surgelé, il sera ainsi possible de changer l’intérieur de la voiture pour qu’elle embarque un système de réfrigération. Ce genre de solutions existe déjà chez les constructeurs mais EDIT se distingue par sa technologie pour la conduite autonome.

La personnalisation du véhicule va même plus loin avec la possibilité d’améliorer la partie logicielle. En effet, OSVehicule met en open source le code du logiciel de conduite autonome afin de favoriser le développement d’applications tierces. OSVehicle n’a pas encore dévoilé le prix d’EDIT qui reste pour l’instant au stade de projet.

