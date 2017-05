Oukitel annonce un nouveau smartphone avec une énorme batterie

Le constructeur chinois avait créé la surprise en 2015 en dévoilant son smartphone Oukitel K10000 qui promettait 15 jours d’autonomie. Maintenant, l’entreprise propose une nouvelle version de ce modèle avec toujours la même batterie de 10 000 mAh. Le K10000 Pro devrait offrir la même performance que son prédécesseur. En comptant un temps de charge de trois heures et demie, l’utilisateur devrait bénéficier de 10 à 15 jours d’autonomie selon le constructeur. La batterie pourrait même servir à charger d’autres appareils électroniques. Dans le cas d’un iPhone 6s Plus, son niveau baissera à 10 % pour le charger.

La principale nouveauté du K10000 Pro réside dans sa fiche technique. Le processeur gagne en rapidité avec un MediaTek octa-core cadencé à 1.5Ghz alors que la mémoire vive passe à 3 Go et le stockage interne à 32 Go. À l’affichage, on retrouve un écran de 5,5 pouces LCD IPS Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Par rapport au précédent modèle, le K10000 Pro est plus léger et s’illustre par son lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière.

Ce smartphone avec une batterie hors norme devrait arriver en juin 2017. Pour l’instant, on ne connaît ni son tarif, ni la version Android embarquée.

