Outlook pour Mac est désormais compatible avec Google Calendar

Google Calendar est à l’origine une extension du navigateur web Google Chrome. Elle propose une gestion souple de l’agenda et interagit avec des sites comme Facebook ou Evite. Des fonctionnalités que les utilisateurs de Mac pourront essayer avec Outlook 2016. En effet, Microsoft vient d’intégrer Google Calendar à son logiciel de messagerie.

Cette version promet plusieurs nouveautés. Elle permet d’ajouter, éditer ou supprimer des événements sur le Google Calendar à partir d’Outlook pour Mac. Les changements se reflètent alors sur n'importe quelle plateforme, du moment qu’on utilise le même compte. La synchronisation a également été renforcée avec Gmail tandis qu’Outlook introduit une boîte de réception revisitée, une plateforme facilitant les réservations et le suivi des livraisons de colis.

Pour découvrir ces changements, il suffit de télécharger l’application sur le site officiel d'Outlook et de procéder à l’installation. Mais il n’en est pas de même pour les utilisateurs d’Office 365 qui devront rejoindre Insider Fast community. Il faudra commencer par ouvrir Outlook, cliquer sur aide et vérifier les mises à jour. Dans tous les cas, cette version n’est pas encore définitive puisqu’elle est destinée à l’essai et expire à partir du 30 juin 2017.

