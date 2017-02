La vidéo a déjà plus de 300 000 vues sur YouTube. Elle montre comment ouvrir le coffre des voitures Tesla Model S et X à l’aide d’un simple tournevis. En effet, il existe un point d’accès caché à l’intérieure de la calandre. Il suffit de le démonter et de tirer pour que le coffre s’ouvre.

Cette découverte révèle au grand jour une faille de sécurité inquiétante pour les utilisateurs. En effet, le coffre n’est plus un endroit sûr dans la mesure où n’importe qui peut y accéder avec une extrême facilité. Et maintenant que la vidéo est assez populaire, il est sûr que la nouvelle va se répandre comme une trainée de poudre.

Pas une faille, une fonctionnalité

Cette méthode d’ouverture n’est pas là par hasard puisqu’elle fait partie de la conception de la voiture. Tout comme les formules E, ce point d’accès permet de neutraliser le moteur en cas d’accident. En effet, les milliers de volts présents dans le système électrique peuvent se révéler aussi dangereux pour les sauveteurs que les occupants de la voiture. Le manuel du Model X ne fait pas référence à cette fonctionnalité. Pourtant, Tesla est censé informer les nouveaux propriétaires et les encourager à ne pas mettre des objets de valeur dans le coffre.

