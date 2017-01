Overwatch, c'est mieux avec des chats

Que se passerait-il si on remplaçait les héros d’Overwatch par des chats ? La réponse à cette question se trouve probablement dans cette séquence crée par Dillon Gu, un ancien animateur de Rooster Teeth. Il a publié une vidéo s’inspirant d’Overwatch sur sa chaîne YouTube dillongoo.

Overwatch but with Cats - "KatsuWatch" - Offense Heroes

Overcat !

Ainsi, au lieu des héros d’Overwatch comme McCree, Tracer, Sombra, Reaper, Soldat: 76, Genji et Pharah ... Cette vidéo met en scène leurs équivalents en chats guerriers. Les noms sont évidemment adaptés et on découvre ainsi Meowcree, Chaser, Clawmbra, Reapurr, Moustaches: 76, Kittenji et Furrah. Ces chats ont presque les mêmes particularités que les héros originaux. Ainsi, Furrah, la remplaçante de Pharah lance plutôt des pelotes de laine alors que Kittenji (Genji) a toujours son sabre.

Overwatch, le jeu FPS de tir développé par Blizzard Entertainment se déroule dans le futur (2063) après la fin d’une guerre entre humains et robots. Le jeu tire ainsi son nom de l’organisation qui devra garantir une paix déjà fragile.

