Overwatch : Blizzard lance une carte lunaire

En début de semaine, le studio Blizzard a dévoilé quelques informations au sujet de son jeu Overwatch. On sait, depuis ce mercredi, qu'il s'agissait en fait du teaser d'une nouvelle carte basée sur la Lune, Horizon.

Dans une publication sur son blog, Blizzard a livré une soi-disant découverte de l’entreprise d’explorations spatiale chinoise, Luncheng Interstellar. Cette dernière aurait extrait les logs qui remontent aux derniers contacts entre la Terre et la base lunaire d'Horizon, là où a grandi le gorille Winston. On y découvre ainsi qu'un incident a permis au héros d'Overwatch de s'échapper aux côtés d'un autre singe baptisé Hammond et encore inconnu. Si certains ont pu voir dans ce billet de blog des informations concernant un nouveau personnages, il s'agit en fait d'un teasing pour une nouvelle carte, baptisé Horizon.

Cette carte est de type point de contrôle avec deux points à capturer, comme Usine Volskaya, Hanamura ou Temple d'Anubis. Les assaillants doivent ainsi attaquer un premier point avant de conquérir le second pour gagner la partie. La carte Horizon comprend par ailleurs une portion, à l'extérieure de la base, à faible gravité.

La carte Horizon est d'ores et déjà disponible sur le serveur de test d'Overwatch. Pour y accéder, il suffit de télécharger le jeu à l'aide du client Blizzard en sélectionnant « Région publique de test » en lieu et place de « Europe » en-dessous de la mention Région/compte. On ignore encore quand la carte sera disponible en version finale. Par ailleurs, Blizzard a également intégré pour l’occasion un mode de jeu à faible gravité sur toutes ses cartes sur le serveur de test.

