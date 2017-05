Overwatch célèbre son premier anniversaire avec un week-end gratuit

Ce mercredi, Blizzard a annoncé l’arrivée du prochain événement saisonnier pour son jeu de tir par équipe, Overwatch. Celui-ci célébrera le tout premier anniversaire du jeu.

Ça fera bientôt un an qu'Overwatch est disponible en version finale pour tous les joueurs. Un an qui a vu l’arrivée de trois nouveaux personnages, de deux cartes et de multiples événements célébrant Halloween, Noël, le Nouvel An chinois ou les jeux Olympiques. Pour fêter sa première année, Blizzard a donc logiquement décidé de lancer un nouvel événement saisonnier à partir du 23 mai, jusqu’au 12 juin. On ignore encore ce que contiendra cet événement, mais comme à l’accoutumée, il devrait permettre d’obtenir des objets ou des skins spéciaux pour certains personnages ainsi qu’un mode de jeu inédit.

Par ailleurs, outre cet événement saisonnier, Blizzard compte également célébrer l’anniversaire d’Overwatch avec un week-end gratuit pour tous. Du 26 au 29 mai, il sera ainsi possible de jouer librement à Overwatch simplement en téléchargeant gratuitement le client Blizzard avec un accès à tous les personnages ainsi que différents modes. Il ne sera cependant pas possible d’accéder aux parties compétitives, mais seulement aux parties rapides, au choc de la semaine ou aux parties personnalisées.

Enfin, Blizzard a également prévu une édition Game of the Year de son jeu de tir, disponible dès le 23 mai. Cette version remplacera en fait la Origins Edition dont elle reprend tous les bonus, y compris les cinq skins inédits de personnages. Par ailleurs, elle ajoute également 10 coffres bonus. On ignore encore à quel prix sera disponible l’édition Game of The Year sur Xbox One, PS4 et PC.