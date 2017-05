Overwatch : vous aimez le jeu ? vous risquez d'adorer le livre

Le jeu de tir de Blizzard compte des millions de joueurs qui mènent le combat contre les omniaques grâce à des héros aux diverses capacités. Il existe déjà des courts-métrages qui dévoilent le passé des personnages. Mais pour les fans qui veulent en savoir plus sur l’univers du jeu, le prochain livre collector d’Overwatch pourrait bien convenir. Il est destiné à mettre en lumière le travail des développeurs et des designers. Il détaille également le processus de création du jeu.

Ce livre donne ainsi l’occasion de redécouvrir Overwatch sous un nouvel angle. On peut s’attendre à des croquis, plusieurs concepts art ou encore les commentaires fournis par l’équipe de développement. D’autre part, une attention particulière a été portée sur la méthode de conception d’un comics et des cinématiques du jeu. Cet ouvrage s’attarde notamment sur les courts métrages consacrés aux frères Shimada et au dernier robot militarisé, Bastion.

Le livre est déjà disponible en précommande. Si la version classique est proposée à 48$, il faudra compter 96€ pour l’édition limitée dédiée aux collectionneurs. Les premières livraisons sont prévues pour le 24 octobre prochain.



A noter également qu'un autre livre sera commercialisé à la même période (le 10 octobre précisément). Overwatch Anthology vol.1 qui regroupe des comics déjà parus.