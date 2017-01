Overwatch va faire la fête pour le nouvel an chinois

Après les Jeux d’été, Halloween et Noël, Overwatch se prépare à son nouvel événement spécial. Le jeu de tir de Blizzard célèbrera le Nouvel An chinois à partir du 24 janvier prochain.

>>> Overwatch : 21 choses que vous ne saviez pas sur le phénomène du jeu vidéo

C’est une tradition chez Blizzard. Régulièrement, l’éditeur organise des événements dans ses jeux pour célébrer certains points de l’année. Alors qu’Overwatch a été lancé il y a moins d’un an, le jeu de tir par équipe a déjà bénéficié l’an dernier de trois de ces célébrations : pour les jeux d’été, pour Halloween et pour Noël. L’éditeur ne compte apparemment pas s’arrêter là puisqu’il lancera, à partir du 24 janvier, la nouvelle année chinoise avec l’événement« Année du Coq ».

Les joueurs d’Overwatch commencent à connaître la formule. L’événement devrait être l’occasion pour les développeurs de proposer de nouvelles skins pour les 23 personnages jouables du jeu, mais également des poses, des tags, des répliques ou des célébrations. Par ailleurs, durant l’événement, Overwatch devrait également proposer un mini-jeu avec des règles spécifiques. Tous ces bonus seront bien évidemment limités dans le temps pour une durée de trois semaines.

Le choix du Nouvel An chinois comme nouvel événement répond notamment à la volonté de Blizzard d’internationaliser au maximum son jeu de tir et de proposer des bonus répondant à la planète entière, et non pas uniquement à une audience occidentale. Les personnages du jeu viennent ainsi de nombreux pays différents, avec Mei représentant la Chine. La scientifique a d’ailleurs déçu les joueurs lors de l’événement de Noël avec une skin présentée comme « légendaire » qui n’était en fait qu’un simple changement de couleur. Blizzard avait alors tenu à rassurer sa communauté en précisant avoir « quelque chose d’assez génial » en réserve pour le début d’année 2017. Il semblerait que ce soit justement la skin aperçue dans la vidéo mise en ligne par Overwatch sur Twitter ce jeudi.