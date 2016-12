En 2016 Overwatch a roulé sur le jeu vidéo

Selon les informations publiées par SuperData, Overwatch est le succès incontestable de cette année en matière de jeu vidéo. Il aurait ainsi rapporté à Blizzard plus de 500 millions de dollars de recettes.

Depuis son lancement au mois de mai dernier, les éloges et les commentaires positifs se sont succédés pour Overwatch. Maintenant, on sait que ce succès s’est aussi traduit sur le plan commercial. D’après le classement réalisé par SuperData, le jeu de Blizzard trône à la première place des titres le plus rentable avec 585,6 millions de dollars de recettes. Viennent ensuite Counter-Strike: Global Offensive (257,2 millions), Guild Wars 2 (91 millions), Minecraft (88,7 millions) et Fallout 4 qui a généré 74,9 millions de dollars.



Overwatch, le succès de l’année

Sur les titres présents dans ce palmarès, Overwatch est la seule franchise lancée en 2016. Par ailleurs, en plus de son rang, les observateurs mettent en exergue l’écart conséquent avec les autres jeux. De plus, c’est la première fois que Blizzard rencontre le succès avec une autre œuvre que Warcraft, StarCraft ou encore Diablo. En vue de continuer à surfer sur cette vague positive et entretenir l’engouement des gamers, la firme américaine prévoit de nouvelles cartes, des modes supplémentaires ainsi que d’autres héros pour l’année prochaine.

