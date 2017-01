Overwatch sur console : enfin une fonction contre les trolls

Les passionnés de jeux vidéo en ligne ont probablement déjà croisé un "troll". Ces joueurs toxiques pénalisent une équipe en trahissant, en agressant verbalement les coéquipiers ou en quittant prématurément une partie. Il existe une fonctionnalité de report sur des jeux comme League of Legends. Mais OverWatch, sur PS4 et Xbox One, n’en avait pas encore. Selon un récent post du directeur du jeu Jeff Kaplan, elle devrait arriver très bientôt.

Selon Kaplan, la nouvelle option de report concernerait les consoles PS4 et Xbox One et devrait être effective d’ici l’été. « En ce qui concerne le report: Cette fonction arrive à la fois sur PS4 et Xbox. Je n'ai pas une date exacte, car il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte. Mon espoir est que tout se mettent en place avant l'été... ou plus tôt », avait-il expliqué révélant que Blizzard faisait tout pour régler les problèmes malgré des obstacles qui « échappent à son contrôle ».

Kaplan n’a pas dit davantage sur les problèmes rencontrés par Blizzard mais en attendant la nouvelle fonctionnalité, les joueurs devront traiter les trolls avec cette vieille méthode qui a fait ses preuves : la patience.

> > > Lire aussi Overwatch, c'est mieux avec des chats