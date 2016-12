Overwatch : Blizzard annonce l'homosexualité de l'un des héros

Ce mardi, pas la biais d’une bande dessinée l’éditeur Blizzard a dévoilé davantage d’informations sur les relations qu’entretiennent les personnages de son jeu de tir par équipe, Overwatch.

Overwatch, le FPS multijoueur de Blizzard, ne propose pas de campagne solo. Pourtant, l’éditeur a réussi à développer considérablement l’univers de ce nouveau jeu au travers de courts-métrages d’animation, de faux articles de presse, d’éléments placés dans le décor ou de bandes dessinées numériques.

Ce mardi, le studio a donc dévoilé une nouvelle bande dessinée numérique. Baptisée Reflections et comptant douze planches, elle permet de découvrir le personnage de Tracer cherchant à tout prix une écharpe à offrir pour les fêtes de fin d’année avant la fermeture des boutiques. Si l’histoire en tant que telle n’apporte pas grand-chose à l’intrigue d’Overwatch, on peut cependant y apprendre que Tracer est lesbienne, ou bi, en couple avec une femme du nom d’Emily.

Par ailleurs, une autre double planche permet de voir comment un grand nombre de personnages du jeu passent Noël. On distingue ainsi les deux amis Torbjorn et Reinhardt passer le réveillon en famille, quand Soldat 76 et Ana le passent ensemble ou quand Fatale célèbre le réveillon devant la tombe de son défunt mari, qu’elle a elle-même assassiné des années plus tôt. Cette double planche permet également de faire le lien entre le cyborg Genji et Ange. Il semble en effet lui écrire une lettre, laissant ainsi entendre qu’ils entretiennent une relation très proche. Les deux personnages sont particulièrement aimés des fans du jeu qui s’imaginent depuis des mois qu’ils pourraient former un couple. Apparemment, Blizzard serait en voie de les entendre.