GX800 : Panasonic dévoile son nouvel appareil hybride au format compact

Ce mercredi, en même temps que son nouveau GH5 spécialisé dans la vidéo, Panasonic a dévoilé un deuxième appareil photo hybride, bien plus abordable, le Lumix GX800.

Nouveau venu dans la gamme des appareils hybrides de Panasonic, le Lumix GX800 reprend le format compact que l’on a pu découvrir depuis quelques années avec d’autres appareils comme le GM1, le GM5 ou le GF7. Il reprend cependant essentiellement les caractéristiques techniques du GX80 sorti en avril dernier, avec un format encore plus compact.

Le boîtier ne pèse en effet que 239 grammes sans batterie ni carte mémoire, contre 383 grammes pour le GX80. Il dispose néanmoins d’un capteur photo au format micro 4/3 capable de capturer des clichés de 16 mégapixels. Toujours du côté des caractéristiques, on retrouve un autofocus par détection de contraste, une sensibilité variant entre 100 et 25 600 ISO, une vitesse d’obturation pouvant monter jusqu’à 1/16000 de seconde et un mode rafale pouvant capturer jusqu’à 10 images par seconde avec l’obturateur électronique. Du côté de la vidéo, si le GX800 ne propose pas autant de fonctions que le GH5, il reste performant avec une captation en 4K à 30 images par seconde.

Le Panasonic Lumix GX800 dispose également d’une connectivité Wi-Fi et d’un écran tactile de 3 pouces affichant un million de points. L’écran est par ailleurs inclinable à 180 degrés afin de pouvoir réaliser des selfies.

Surtout, le Lumix GX800 se distingue par son tarif très abordable par rapport à ses performances et à sa compacité. Le boîtier sera en effet disponible le mois prochain pour 549 euros, livré avec un objectif 12-32 mm. Il sera par ailleurs commercialisé en trois coloris : argent, noir ou camel.