[CES] Panasonic présente son nouveau téléviseur OLED EZ1002

La concurrence s’intensifie au sein des TV OLED 4K, Panasonic a dévoilé au CES 2017 sa gamme EZ1000. Outre un design super mince, le constructeur nippon mise aussi sur la performance de l’appareil pour attirer les acheteurs. L’écran offre une luminosité de 800 nits, soit plus que le double du précédent modèle. Il atteint également une résolution de 3840 x 2160 pixels. Ce nouveau téléviseur sera commercialisé en Europe à partir de juin 2017.

Un téléviseur OLED certifié Ultra HD Premium

L'EZ1002 supporte les standards HDR 10 et HLG. La firme japonaise a également ajouté quelques fonctionnalités comme un filtre noir absolu qui absorbe la lumière ambiante et contribue à réduire les reflets. Notons que la réalisation des couleurs est toujours assurée par Mike Sowa. On peut aussi signaler l’intégration d'une nouvelle puce, le Studio Color HCX2. Ainsi la qualité des images resterait optimale, même dans les scènes les plus sombres.



L'EZ1000 est livré avec une barre de son composée de 14 haut-parleurs offrant une puissance combinée de 80 watts. La présence de quatre radiateurs passifs améliorerait aussi la qualité sonore. À titre d’information, le constructeur a aussi profité de l’évènement pour dévoiler trois nouveaux lecteurs Blu-Ray : DMP-UB400, DMP-UB310 et DMP-UB300.



