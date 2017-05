Panasonic Toughbook 33 : toujours aussi baroudeur

Certes, les ordinateurs portables deviennent plus rapides et plus légers, mais il n’en demeure pas moins que de nombreux modèles ne sont pas adaptés à une utilisation en plein air ou dans un environnement difficile. Panasonic s’affiche en tête de liste quand il s’agit de proposer des machines résistantes avec sa gamme Toughbook. L’une des dernières créations de la marque est le Toughbook CF-33, dévoilé en mars dernier. Mais aujourd'hui, on connait son prix et sa disponibilité.

Panasonic a franchi un cap avec ce modèle puisqu’il s’agit d’un ordinateur portable 2-en-1. Malgré sa configuration modulaire, le Toughbook CF-33, doté d’un processeur Intel i5-7300U vPro, répond aux normes militaires MIL-STD-810G et affiche un indice IP65. L’appareil se prête ainsi à une utilisation en plein air ou dans un environnement humide et poussiéreux. Cet ordinateur peut en effet compter sur des matériaux en alliage de magnésium et en élastomères caoutchouteux pour le protéger des chocs et assurer son étanchéité.

La tablette de 12 pouces de la Toughbook CF-33 est aussi robuste et s’adresse surtout aux professionnelx. Car en plus de son processeur i5 de septième génération, elle dispose d’un port série encore utilisé sur de nombreux périphériques. Selon le constructeur, elle est pratique pour les services de maintenance, les agences gouvernementales ou encore les services d’urgence. La tablette est proposée à 2900 euros tandis qu’il faut compter 3500 euros pour l’ensemble.

