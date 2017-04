Lumix TZ90 : Panasonic présente son nouveau compact avec zoom 30x

Ce mercredi, Panasonic a présenté son nouvel appareil photo compact à destination des experts de la photo. Baptisé Lumix DMC-TZ90, il est doté d’un grand zoom 30x.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs appareils compacts experts

Après le TZ80 lancé il y a un an, durant le CES 2016, Panasonic rénove aujourd’hui sa gamme d’appareils compacts à zooms performants avec l’annonce d’un nouvel appareil photo le TZ90. Doté d’un capteur photo de 20 mégapixels au format 1/2,3 pouce, il est surtout équipé d’un objectif capable de prendre des photos aussi bien en 30x qu’en grand-angle grâce à une distance focale variant entre 24 et 720 mm. Par ailleurs, l’ouverture peut quant à elle monter jusqu’à f/3,3 en grand-angle et f/6,4 en zoom maximal.

Le nouveau Panasonic Lumix DMC-TZ90 est par ailleurs capable de monter jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/2000e de seconde et une sensibilité de 6400 ISO. Le mode rafale peut prendre jusqu’à 10 clichés par seconde quand la vidéo permet d’enregistrer des séquences en 4K à 25 images par seconde. Comme toujours chez Panasonic, les images extraites des vidéos en 4K peuvent également être enregistrées en photos au format de 8 mégapixels.

Le Panasonic TZ90 est également équipé d’un écran LCD tactile de 3 pouces affichant 1040 points et d’une connectivité Wi-Fi. L’appareil photo sera disponible à partir du mois de juin en France au tarif de 449 euros.

>>> Comment choisir son appareil photo (compact, reflex, hybride) ?