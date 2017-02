Instapaper : plus de 30 heures de panne pour le service de marque-pages

C’est une journée catastrophe qu’a passé le site Instapaper ce jeudi. Le service d’enregistrement de marques-pages a connu une panne ayant duré plus de trente heures.

Plus de trente heures sans pouvoir mettre de liens de côté ou accéder à ceux précédemment enregistrés. C’est ce qu’ont connu les utilisateurs d’Instapaper de mercredi soir à ce matin. En cause, un souci lié aux accès trop nombreux à la base de données, comme l’a expliqué le service sur son blog : « Il semble que nous ayons atteint la limite du système pour notre base de données hébergée, ce qui empêche de nouveaux articles d’être enregistrés. Actuellement, notre seule option est d’exporter toutes les données de notre ancienne base et de les intégrer à une nouvelle ».

Instapaper précise également n’avoir perdu aucune donnée pour les utilisateurs et que tous les liens précédemment enregistrés sont toujours gardés en mémoire sur les serveurs du site. Interrogé, le fondateur du service, Brian Donohue, explique avoir dû résoudre la crise seul : « La personne qui s’occupe de la maintenance est en vacances, donc j’ai dû tout gérer moi-même ».

Pour rappel, Instapaper est un concurrent de Pocket et permet d’enregistrer des liens pour les lire plus tard sur un autre ordinateur ou un smartphone grâce à une application proposant une interface de lecture épurée. Le service a été racheté en août dernier par le réseau social Pinterest. Les anciens employés d’Instapaper travaillent donc désormais également pour le service de partage d’images, même si les équipes de Pinterest ont également épaulé Brian Donohue durant la panne : « Les équipes de développeurs m’ont beaucoup aidé, mais au final, c’est moi qui suis responsable ».

Instapaper a finalement été de nouveau accessible à partir de 4h du matin ce vendredi après plus de 30 heures de panne. Il est à nouveau possible d’enregistrer des liens et ceux enregistrés depuis le 20 décembre peuvent à nouveau être lus. Cependant, les contenus enregistrés avant cette date ne devraient être tous accessibles que le 17 février prochain au plus tard, comme l’a expliqué Instapaper sur un second billet de blog.