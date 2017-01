Paper, le « Google Docs killer », sort en version finale

Jusqu’à présent disponible en version bêta, l’application Paper de Dropbox sort enfin en version finale. Dropbox avait annoncé sa plateforme de collaboration en octobre 2015 avant de sortir la version bêta en août 2016.



Paper est un outil de collaboration concurrent de Google Docs. Toutefois, Paper met davantage l’accent sur le travail collaboratif. Le nouvel outil de Dropbox permet non seulement de créer et de partager des documents, mais il propose également une gestion de projet pour plusieurs collaborateurs.



Grâce à Paper vous pourrez générer et coéditer des fichiers de tous types à plusieurs. L’outil de collaboration vous offrira la traçabilité des actions de chacun et la possibilité d’ajouter des commentaires. De plus, vous pourrez également créer une liste de tâches afin que chaque collaborateur ait une action assignée.



Paper est disponible en 21 langues. Après des mois en version bêta, la version finale est enfin déployée sur le web, mais également sur les applications mobiles Android et iOS.

