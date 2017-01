Ce paquet de chips vous dira si vous êtes en état de conduire

Tostitos, une marque de chips américaine, vient de lancer un tout nouveau packaging capable de détecter si vous avez consommé de l’alcool. Cet emballage spécial qui porte le nom de « Party Bag » est une édition limitée spécialement conçue pour le Super Bowl. Les événements sportifs importants peuvent malheureusement entraîner de nombreux accidents sur la route pour cause d’alcoolémie. En effet, les grandes rencontres et les matchs les plus importants ont tendance à favoriser les soirées alcoolisées entre supporters. C’est pour lutter contre ce cas alarmant, mais aussi pour soigner son marketing, que l’entreprise Frito-Lay’s a lancé un nouvel emballage pour ses chips Tostitos.



Le « Party Bag » fera son grand lancement le week-end prochain, à l’occasion du Super Bowl, événement sportif très populaire aux États-Unis. Le sac de chips est capable de détecter la présence d’alcool dans l’haleine d’une personne grâce à des capteurs. Si aucun alcool n’est détecté l’anneau sur le paquet sera vert. À l’inverse, s’il détecte la présence d’alcool, l’anneau s’habillera d’une couleur rouge avec le message suivant « Ne buvez et ne conduisez pas ». Dans le second cas, le consommateur profite alors d’un bon de 10 dollars pour une course avec Uber.



Ce coup de marketing a bien sûr le but de faire de la publicité pour la marque mais il sert également à dissuader les supporteurs de prendre le volant s’ils ont bu. Grâce à cette action, la marque compte retirer 25 000 voitures des routes le soir du Super Bowl.