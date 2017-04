Parihug le nounours connecté pour faire des câlins à distance

Internet aide à garder le contact avec ses proches, peu importe la distance. Avec l’avènement des objets connectés, plusieurs gadgets ont fait leur apparition pour offrir plus d’interactivité aux côtés des services d’appels vidéo ou audio. Il existe un gadget du genre sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Il prend la forme d’un nounours connecté répondant au nom de Parihug.

Parihug s’adresse notamment aux mères obligées de travailler très loin de leurs enfants. Elles peuvent emporter la peluche et laisser un autre modèle à la maison. Le pair est ainsi connecté à tout moment. Un câlin sur le nounours est détecté par des capteurs embarqués puis reproduit par son jumeau grâce à un moteur situé dans son ventre.

L’appareil est équipé d’un système électronique amovible pour assurer les différentes fonctionnalités. En plus des détecteurs et du moteur vibrant, Parihug embarque aussi des modules WiFi et Bluetooth. Il est ainsi possible de partager les données d’un bracelet connecté comme le rythme cardiaque avec le nounours dont le jumeau interprète le signal à distance.

Par ailleurs, une application mobile dédiée disponible sur Android ou iOS gère l’appareil. En plus des indications sur l’état de la batterie, elle propose un service de messagerie et de géolocalisation.