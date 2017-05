Le patron de Fitbit dément les retards sur sa montre connectée

Même si Fitbit n’a pas annoncé officiellement l’arrivée de sa montre connectée, plusieurs rapports indiquent que le spécialiste des bracelets connectés travaille bien sur un nouveau modèle de smartwatch. Récemment, une fuite a mis en lumière des images de la montre connectée baptisée pour l’instant « Project Higgs ». En outre, James Park, le cofondateur de Fitbit, fait référence à l’arrivée d’une smartwatch depuis plusieurs mois. Cependant, il se murmure que l’entreprise aurait rencontré des problèmes avec le GPS. La date de lancement serait ainsi reportée à l’automne. James Park a tenté de mettre fin à cette rumeur lors du rapport d’activité de l’entreprise pour le premier trimestre.

Interrogé par un analyste, le directeur général a tenu à rassurer en précisant que les « nouvelles introductions de produits de Fitbit sont sur la bonne voie ». James Park reste également optimiste quant à l’entrée de la société sur le marché des montres connectées. En effet, Fitbit compte miser sur son expérience en matière de santé et de condition physique. James Park parle d'un modèle disposant d’une « importante autonomie, associée à une expérience interactive incroyable et à l'un des plus grands réseaux sociaux de conditionnement physique ». Fitbit aura-t-elle de quoi concurrencer la prochaine mouture de l’Apple Watch ?

> > > Lire aussi Apple Watch la Series 3 attendue pour septembre