PC sur mesure : bien choisir sa configuration

En fonction des usages, la configuration d'un PC peut varier du tout au tout. Alors, comment bien choisir ses composants en fonction de ses besoins (et de son porte-monnaie) ? Nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont testé des dizaines composants (processeurs, cartes mères, cartes graphiques, mémoire, disques SSD...) et vous aident à faire le meilleur choix selon vos usages pour monter votre propre configuration. Cette fois-ci, ils ont intégré à l'une de leurs meilleures configurations un Pentium G4560 (Kaby Lake).

PC sur mesure : nos 10 configurations idéales