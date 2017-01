Pearl est le premier film VR à être nominé aux Oscars

Mardi 24 janvier a eu lieu l’annonce des nominations pour la 89e cérémonie des Oscars. Pour la première fois dans l’histoire des Oscars, un court-métrage VR a été nominé.

Google a sorti le film animé Pearl en 2016. L’histoire se passe principalement dans une voiture et retrace la relation émouvante entre un père et une fille au fil des années. Dans Pearl, le spectateur se trouve à la place du passager ce qui donne une impression d’être totalement immergé surtout en VR.



Le film de cinq minutes a été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur court-métrage animé. Il s’agit d’une des plus grandes récompenses dans le cinéma hollywoodien et ce serait une véritable révolution pour la réalité virtuelle de recevoir une telle gratification. Pearl est compatible avec le casque VR HTC Vive ou en 360 degrés sur YouTube.

