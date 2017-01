Peeqo : le robot qui vous parle en GIF

Son inventeur, a beaucoup appris sur l’avenir de l’informatique au cours de son cursus. Sa fascination pour les startups en hardware et la programmation l’ont inspiré dans la conception de Peeqo, le petit robot qui parle en GIF.

« J'ai toujours été fasciné par les robots et j'ai construit cela dans le cadre de ma thèse à ITP. Une des raisons pour lesquelles je voulais construire ce bot, c'est parce que je sens que beaucoup de débats sur la robotique sociale se concentrent aujourd'hui sur leur incapacité à exprimer des émotions », a-t-il expliqué. «J'aime les GIF autant que n'importe quelle autre personne et ils sont devenus un langage universel sur l'Internet et au-delà, capable de traduire presque n'importe quoi allant de l'émotion à l'information. Souvent, un GIF dit mieux les choses. »

Peeqo dispose des fonctionnalités basiques de Google ou Alexa comme le téléchargement sur Spotify ou la commande des lumières. Il peut également lire de la musique et prendre des vidéos avec sa caméra. Malgré un vocabulaire limité, Peeqo peut surprendre en étant très communicatif grâce à son large répertoire de GIF.

« Peeqo est à l’intersection de trois choses que j'aime vraiment : le bricolage, les films d'animation et les GIF. J'ai tiré beaucoup d'inspiration de Disney et Pixar pendant le processus de conception pour arriver à sa forme finale », a-t-il déclaré.

Abhishek Singh est le fondateur de Svrround, une startup de vidéo à 360 degrés. Il a mis Peeqo en open source.