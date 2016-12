Periscope lance son service de vidéo en direct à 360°

De plus en plus d’utilisateurs des réseaux sociaux profitent ou utilisent les services de photo ou vidéo à 360°, mais là c’est Twitter avec son service de Live-Streaming Periscope qui frappe un grand coup avec la vidéo 360°… en direct.



Vous allez donc en toute simplicité pouvoir regarder une vidéo Live sur Periscope à partir de votre smartphone ou de votre tablette diffusée par un autre utilisateur et il vous suffira de taper à l’écran pour choisir ou changer d’angle de vue. Pour distinguer les vidéos Live 360° qui seront en cours sur Periscope, un badge « Live360 » sera positionné dessus afin de vous permettre de les reconnaître.



Ce service de vidéo Live à 360° n’est pour le moment qu’à un stade expérimental et ce ne sont que quelques utilisateurs qui l’utilisent, mais il sera disponible et proposé à de plus en plus de membres au fur et à mesure dans les semaines à venir.