PES 2017 arrive sur iOS et Android

PES 2017 Mobile: Pre-Registration

Deux sociétés se disputent la reconnaissance des amoureux du ballon rond sur PC et console depuis des années. Si Electronic Arts (EA) veut marquer avec sa franchise FIFA, Konami se défend avec un Pro Evolution Soccer qui en est à sa version 2017. Le match entre les deux développeurs s'intensifie sur les plateformes mobiles Android et iOS maintenant que Konami y fait son entrée avec un PES 2017 particulièrement revu pour les petits écrans.

Comme dans la version sur console, le joueur aura droit aux licences partenaires et pourra retrouver les équipes du FC Barcelone, Borussia Dortumund, Liverpool ainsi que la ligue des champions. Le gameplay reste complet et il est toujours possible de retrouver les campagnes de saison, les réglages tactiques ou encore les matchs en ligne. Konami promet également de conserver la richesse des commentaires et propose 10 langues au choix.

Le développeur a voulu rassurer sur la fluidité et les performances du contrôle sur mobile. Les actions basiques, les feintes, les passes en profondeurs et le une-deux seraient ainsi accessibles facilement. PES 2017 sur mobile est attendu pour ce mois de mai. Le jeu est free-to-play et la préinscription débloque des joueurs de classe mondiale.

>>>Lire aussi Jeu de combat : quel est le meilleur stick arcade ?