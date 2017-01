Peter Capaldi quittera la série Doctor Who

Peter Capaldi vient d’annoncer qu’il quittera Doctor Who après la fin de la saison 10 qui sera diffusée en fin d’année. L’acteur a annoncé son départ lundi soir sur la station de radio BBC 2. Peter Capaldi joue le rôle du Docteur culte capable de voyager dans l’espace-temps. Après plus de trois ans au sein de la série, Peter Capaldi a déclaré « vouloir passer à autre chose » malgré son attachement au programme. L’acteur interprète la douzième incarnation du Docteur et succédait à Matt Smith. Il aura joué dans 23 épisodes soit moitié moins que son prédécesseur.



Il n’est pas le seul à faire ses adieux au show télévisé cette année puisque Stephen Moffat partira lui aussi à la fin de la dixième saison. Le showrunner sera remplacé par Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch. La saison 11 de Doctor Who comptera donc de nouvelles têtes. La saison 10, quant à elle, sera diffusée sur BBC One et BBC America en avril prochain.

