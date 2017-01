Peter Dinklage (Tyrion Lannister) sera dans le prochain Avengers !

Après la série Game of Thrones et X-Men Days of Future Past, le comédien Peter Dinklage rejoindra le studio Marvel en 2018 pour Avengers Infinity War.

>>> Le top 50 des films de super-héros

Révélé par son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, le comédien britannique Peter Dinklage continuera à séduire les geeks l’an prochain comme l’a annoncé Variety ce mercredi. Le magazine spécialisé dans l’actualité du cinéma a en effet révélé que selon plusieurs sources, l’acteur serait à l’affiche de deux futurs films Marvel : Avengers Infinity War et sa suite qui n’a pas encore de nom. Si son rôle n’a pas encore été annoncé, les sources de Variety affirment qu’il sera « clé » dans l’intrigue. Ce sera la deuxième fois que l’acteur joue dans un film issu des comics Marvel après son rôle de Bolivar Trask dans X-Men Days of Future Past en 2014.

Prévu pour l’an prochain, Avengers Inifinity War devrait boucler l’intrigue autour de Thanos, le super-méchant galactique aperçu pour la première fois à la fin d’Avengers en 2012 et qui cherche depuis à s’emparer de différentes pierres pour détruire l’univers. On a également pu le voir aussi dans Les Gardiens de la Galaxie, également présents dans le long-métrage de l’an prochain. On ignore encore tout du scénario, si ce n’est que les Avengers devraient enfin affronter Thanos.

Avengers Infinity War sortira le 4 mai 2018 aux États-Unis tandis que sa suite est prévue pour le 3 mai 2019. Les deux films sont réalisés par Anthony et Joe Russo à qui l’on doit déjà Captain America Civil War.