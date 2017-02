The Phantom Peen : la parodie porno de Metal Gear Solid

The Phantom Peen

Spécialisé dans les productions pornographiques, Brazzers s’attaque régulièrement aux mastodontes de la culture populaire et plus particulièrement aux jeux vidéo. Après Cock of Duty, Pornstar Go, ou encore Sex Fighter, la société de production a pris pour cible Metal Gear et son opus The Phantom Pain, transformé pour l’occasion en The Phantom Peen.



Loin de l’intrigue tortueuse imaginée par Hideo Kojima pour le jeu d’origine, cette interprétation olé olé se concentre sur un homme, une femme, un désert et des armes. Durant 32 minutes Big Boss y affronte une sniper. Une confrontation qui remplace rapidement les armes par les corps pour coller aux bases de Brazzers.