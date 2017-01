Justice League : une première photo de l'équipe au complet

Après un premier teaser mis en ligne en juillet dernier, le film Justice League continue de se dévoiler avec la publication ce dimanche d’une première photo de l’équipe de super-héros.

Après Man of Steel, Batman v Superman et Suicide Squad, l’univers des super-héros de l’écurie DC Comics continuera de se développer au cinéma en 2017 avec Justice League. À l’instar d’Avengers chez Marvel, le film devrait reprendre la principale équipe de super-héros de DC Comics, formée de Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman et Flash. Seul absent au bataillon, Superman, en raison de ce qui lui est arrivé à la fin de Batman v Superman, même si l’acteur Henry Cavill est bien prévu au casting du film.

Si Warner avait déjà mis en ligne une première bande-annonce en octobre dernier dans laquelle on peut voir Bruce Wayne rassembler les différents héros autour de lui, c’est cette fois la première photo officielle qui a été dévoilée par Ray Fisher. L’acteur, qui interprétera Cyborg dans le film, a en effet tweeté ce dimanche une photo des cinq super-héros. On peut les voir faisant face à une fenêtre détruite, chacun dans leur costume, s’apprêtant à faire face à une menace.

Le film Justice League est réalisé par Zack Snyder. Il sortira en France le 15 novembre prochain avec Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (Flash) et Henry Cavill (Superman). D’ici là, on pourra déjà retrouver Wonder Woman dans le film qui lui sera consacré à partir du 7 juin.