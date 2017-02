Le LG G6 se fait encore la malle en photo

Alors qu’il doit être présenté à la fin du mois à Barcelone, le LG G6 est apparu ce vendredi sur Internet. Le site Business Insider a en effet pu se procurer une photo du prochain smartphone haut de gamme du constructeur coréen.

À mesure que le Mobile World Congress de Barcelone approche, on en apprend davantage sur les produits qui devraient y être présentés. Ainsi, alors que LG doit tenir une conférence de presse sur place le dimanche 26 février, les informations affluent au sujet du nouveau produit qui devrait y être présenté, le G6. Si on connaissait déjà en grande partie ses caractéristiques techniques et si on a déjà pu le voir sous différents angles dans des photos publiées sur Internet, c’est un nouveau cliché particulièrement net qui est apparu ce vendredi chez nos confrères de Business Insider.

Le site Internet a en effet reçu de la part d’une source une photo du LG G6. On n’y voit que le dos du smartphone, mais c’est apparemment là que se trouvent les principales caractéristiques de l’appareil. Comme prévu, on peut y distinguer deux capteurs photo arrière, séparés par le flash. Une disposition qui laisse penser qu’ils pourraient être utilisés non par pour zoomer, mais pour capter davantage de lumière pour des effets de flou plus travaillés, ou pour prendre des images en 3D. La photo laisse également voir le capteur d’empreintes digitales positionné au dos du smartphone, en non pas en façade sous l’écran.

Le LG G6 devrait disposer d’un écran de 5,7 pouces au format 18:9 affichant 2880 pixels par 1440. Il serait par ailleurs équipé d’un port USB-C et d’une prise jack 3,5 mm ainsi que du nouveau système Google Assistant, qui n’a pas encore été traduit en français. On devrait en savoir plus sur l’appareil le 26 février prochain, lors de la conférence de LG à Barcelone.