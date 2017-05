Une photo du LG V30 dévoile son deuxième écran coulissant

Le prochain flagship de LG a été dévoilé en photo sur le Net. Cette fuite révèle le deuxième écran coulissant du smartphone. LG devrait lancer son smartphone premium l’été prochain. Si le LG V30 possède des caractéristiques techniques intéressantes, l’appareil se distingue surtout par son design étonnant. Sur cette photo, on découvre en effet le fameux deuxième écran coulissant de l’appareil. Le LG V30 semble être doté d’un deuxième écran plus petit en dessous du principal. Ce second écran se révèle lorsque l’on coulisse le premier écran vers le haut. Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme @evleaks, est l'auteur de cette fuite.

Il peut faire office de clavier afin de libérer l’écran principal et profiter au maximum de sa taille. Il peut également afficher de nombreux raccourcis vers les applications les plus souvent utilisées. Le deuxième écran semble faire environ un quart en hauteur de l’écran principal. Evan Blass précise néanmoins qu’il ne s’agit que d’un prototype. Rien ne garantit donc que LG gardera le même design précis pour la version finale. Le LG V30 devrait être disponible dès le mois de septembre.



