La nébuleuse de la Patte de Chat et celle du Crabe en photo haute résolution

La nébuleuse de la Patte de Chat a d'abord été découverte par le scientifique anglais John Herschel en 1837. De nombreuses étoiles se forment dans cette zone de l’espace qui contient également du gaz et de la poussière. Ces éléments émettent de la lumière rouge (signature de l'hydrogène ionisé) en étant proches des étoiles brillantes.

Panning across the Cat’s Paw and Lobster Nebulae