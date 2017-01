Ces photos d'exoplanètes sont aussi belles qu'elles sont fausses

L'artiste canadien s’est fait un nom dans la réalisation et la photographie de miniatures et dioramas représentant le plus souvent les sciences et la nature. Connu pour le réalisme remarquable de ses productions, il a été primé par l’American Photo magazine en 2007 et a remporté le Magenta Foundation’s Bright Spark Award en 2008. Il a également été nominé au Canadian JUNO Award en 2011, et son film pour enfant intitulé LOST a été sélectionné par le Santa Fe Independent Film Festival de 2012.

Quand l’astronomie rencontre la photographie artistique…



Passionné par le monde qui nous entoure et les astres, Makarenko a récemment mis à contribution ses talents d’artiste pour produire une série de photos d’exoplanètes miniatures qu’il a entièrement réalisées à la main. Après quoi, le photographe a choisi le bon fond et le meilleur éclairage avant de prendre son appareil photo et immortaliser son œuvre qui comprend 67 clichés hyper réalistes qui semblent avoir été pris dans l’espace

Sur sa page personnelle dédiée à ses projets, il donne de plus amples détails sur chaque modèle et la mise en scène créée, afin d’obtenir le meilleur rendu visuel. Force est de reconnaître que le résultat est bluffant !