Les premières photos du nouveau Moto X se font la belle

En rumeurs depuis plusieurs mois, l'édition 2017 du Moto X serait sur le point de se concrétiser. C'est en tout cas ce que laissent supposer les premiers visuels de l'appareil qui viennent de fuiter sur la Toile.



La production du Moto X dans son édition 2017 aurait donc déjà commencé. Les photos qui viennent d'être dévoilées sur le site chinois Weibo, révèlent que le nouveau smartphone exploiterait un ancestral port micro USB, et non unport USB-C comme cela se fait de plus en plus sur les appareils de dernière génération. Le smartphone de Lenovo conserverait également sa traditionnelle prise casque 3,5 mm. L'appareil serait par ailleurs doté d'un double capteur photo à l'arrière.

Voilà ce que nous apprennent les photos qui viennent d'être diffusées. D'autres rumeurs font état d'un Qualcomm Snapdragon 635, de 64 Go d'espace de stockage et de 4 Go de mémoire. Son capteur photo serait de 13 Mpx, mais il est également question d'une version moins chère, dotée d'un capteur de 12 Mpx, de 32 Go de stockage et de 3 Go de mémoire. Enfin, les deux modèles profiteraient d'un écran de 5,5" en 1920 x 1080 pixels (full HD). Bien évidemment, toutes ces informations sont encore à prendre au conditionnel, mais nul qu'au vu des photos qui viennent de fuiter, Lenovo devrait annoncer son nouvel appareil très rapidement.

