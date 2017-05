Microsoft : la prochaine Surface Pro dévoilée avant l'heure

Bien que Microsoft n'ait pas encore officialisé sa nouvelle tablette Surface Pro, les premières images de l'appareil viennent d'être dévoilées. Et à moins qu'il s'agisse d'une « fausse » rumeur savamment orchestrée par Microsoft, on peut raisonnablement se fier à cette révélation qui provient d'Even Blass (alias @evleaks), un habitué des fuites avérées.



La Surface Pro 4, sortie en 2015, serait donc sur le point de se trouver une remplaçante. Mais la prochaine tablette de Microsoft ne sera pas une Surface Pro 5 : elle sera simplement intitulée Surface Pro, comme celle sortie en 2013 et qui tournait à l'époque sous Windows 8 Pro. Esthétiquement, cette Surface Pro ressemble trait pour trait à la Surface Pro 4. Pas d'USB-C à l'horizon, la carrosserie reste visiblement la même à l'ancien modèle. En revanche, on devrait y trouver un processeur Core i de 7e génération (Kaby Lake), ainsi qu'une autre petite nouveauté : le stylet qui accompagne la tablette devrait se décliner en quatre coloris inédits.



Il s'agirait donc davantage d'un petit rafraîchissement technologique, un peu à l'instar du Surface Book récemment mis à jour par Microsoft. Microsoft devrait présenter officiellement la nouvelle Surface Pro le 23 mai prochain à Shanghai. Enfin, selon une source de VentureBeat, Microsoft n'envisage pas de dévoiler le Surface Book 2 durant l'événement.



