Samsung : deux nouveaux visuels pour le Galaxy S8 ?

La coque transparente pour Galaxy S8 mise en vente sur MobileFun

À près d’un mois de sa présentation possible à Barcelone, lors du Mobile World Congress, le Galaxy S8 de Samsung continue de faire parler de lui, notamment au travers de plusieurs images publiées sur Internet.

C’est sans doute à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, à la fin du mois de février, que Samsung dévoilera officiellement le Galaxy S8, son prochain smartphone haut de gamme. D’ici là, l’appareil n’en finit cependant plus de faire parler de lui, entre différentes rumeurs et plusieurs visuels dévoilés plus ou moins officiellement.

Ainsi, le 10 janvier dernier, la division affichage du géant coréen, Samsung Display, a mis en ligne une vidéo YouTube faisant la promotion de ses nouveaux écrans. On peut notamment y voir un écran Amoled affichant 100 % du gamut de couleur, mais également particulièrement fin. En fin de vidéo, l’écran prend alors place dans un châssis de smartphone dont il occupe une surface particulièrement importante. Rien ne confirme qu’il s’agisse du Galaxy S8, mais l’appareil reprend les rumeurs au sujet du prochain smartphone de Samsung, avec la suppression du bouton physique en façade.

Capture d'écran de la vidéo de Samsung Display

Par ailleurs, un autre visuel a fait son apparition sur le site de e-commerce britannique MobileFun. Sur la fiche de vente d’une coque de Galaxy S8, on peut en effet voir le rendu d’un Galaxy S8 Edge. Là encore, le visuel reprend toutes les rumeurs précédentes avec un écran aux rebords très fins et l’absence de bouton d’accueil physique. Par ailleurs, le capteur photo, comme pour le Galaxy S7, dépasserait légèrement du reste de la coque à l’arrière. Si le visuel n’est pas confirmé officiellement par Samsung, il y a de grandes chances que le constructeur ait d’ores et déjà donné certaines caractéristiques du Galaxy S8, notamment ses dimensions et la taille de son écran, aux fabricants d’accessoires.

On devrait en savoir davantage sur le Galaxy S8 lors du Mobile World Congress de Barcelone qui se déroulera du 27 février au 2 mars prochain. Selon les dernières rumeurs, le smartphone serait disponible en deux versions, avec écran incurvé (S8 Edge) ou non, avec un stockage de 256 Go, 6 Go de mémoire RAM, un scanner d’iris et un processeur Exynos 9.