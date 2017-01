Des photos sublimes de la Terre depuis un nouveau satellite météo

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a mis en orbite son nouveau satellite météorologique GOES-16 le 19 novembre 2016. L’appareil livre maintenant des photos en haute résolution de la Terre sous différentes longueurs d’onde en plus d’aider aux prévisions météorologiques.

Un satellite high-tech

Cette magnifique image montrant la Lune et de la Terre fait partie des premiers clichés de GOES-16. Elle a servi à calibrer son appareil photo en utilisant le corps lunaire. Le nouveau satellite se trouve actuellement sur une orbite géostationnaire à environ 35,900 km de la terre. « Ces images proviennent de la technologie la plus sophistiquée jamais lancée dans l'espace pour prédire les phénomènes météorologiques violents sur Terre », a déclaré Stephen Volz, directeur du département Satellite et Information à NOAA.

La haute résolution des images permettra aux scientifiques d’étudier plus en détail la foudre, les cendres volcaniques, la vapeur d'eau et d'autres variables afin de mieux prédire les conditions météorologiques aux États-Unis. D’autre part, GOES-16 est capable de prendre des images toutes les 30 secondes. Cette performance pourrait faire toute la différence dans les cas de tornade d’après Eric Webster, vice - président et directeur des systèmes environnementaux chez Harris Corp. D’après la NOAA, ce satellite sera suivi par GOES-17 qui est actuellement en phase de test.